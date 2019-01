Torna il Festival della Salute Digitale

(ANSA) - CESENA, 25 GEN - Si chiamano "ritirati sociali", sono i giovani (14-30 anni) che non escono di casa. Sempre connessi e in chat, si stima che in Italia siano circa 100mila.

E' questo uno dei temi che saranno analizzati nella 2/a edizione del Festival della Salute Digitale, a Cesena dal 4 al 9 febbraio. "Oggi ogni aspetto della vita dell'uomo - ha spiegato Francesco Rasponi dell'associazione Psichedigitale, che ha organizzato l'evento - è mediato da uno schermo. Per la loro centralità fondamentale è creare una coscienza critica e promuovere una consapevolezza sui rischi, ricordando che gli schermi hanno sì rivoluzionato la nostra vita, ma la persona ha il potere di decidere che direzione dare a questo cambiamento". Sette gli appuntamenti del Festival (tutti gratuiti) tra incontri e spettacoli: la realtà virtuale e quella aumentata, le "insidie" di internet insieme agli esperti della polizia, i ritirati sociali, il ruolo della scuola nell'educare i nuovi cittadini digitali, il deep web, il cellulare nell'asilo.