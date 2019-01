Scuolabus finisce in fosso,morto autista

(ANSA) - RAVENNA, 25 GEN - Incidente mortale, in mattinata a Casalborsetti nel Ravennate. Intorno alle 8.30 uno Scuolabus è finito fuori strada - 'capottando' in un fosso adiacente alla carreggiata mentre stava percorrendo Via delle Maone - probabilmente a causa di un malore che ha colpito il conducente del mezzo poi deceduto, a quanto appreso, per un infarto. Nel sinistro sono rimasti coinvolti - senza riportare traumi di rilievo - due bambini che viaggiavano a bordo dello Scuolabus, condotti comunque all'Ospedale di Ravenna per accertamenti, dove è stata portata, in codice due - ossia di media gravità - anche una donna, anche lei a bordo del veicolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 - che hanno tentato di rianimare l'autista - con due autoambulanze e un elicottero, oltre alla Polizia Municipale e ai Vigili del Fuoco.