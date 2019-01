L'arte emergente in mostra a SetUp

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GEN - Venticinque gallerie parteciperanno a 'SetUp contemporary art fair', a Bologna a Palazzo Pallavicini, dal 31 gennaio al 3 febbraio, la fiera contemporanea d'arte emergente che ha per protagonisti tre figure chiave (artista, curatore e gallerista), con gli espositori che proporranno un massimo di tre artisti, sul tema di Itaca, l'isola di Ulisse, "primo migrante della storia". Un comitato scientifico, presieduto dalla critica Silvia Evangelisti, assegnerà i premi SetUp all'artista (mille euro) e al testo curatoriale (500); il premio Tiziano Campolmi per la fotografia (2.500), e l''At cross contemporay per l'arte' per i disegni. Tra i progetti collaterali 'Islanders', video di cinque giovani artisti residenti nelle isole; il progetto fotografico di Luca Maria Castelli; la scultura polimateria di Caterina Morigi; l'installazione video di Barbara Baroncini; il percorso tra materia e luce di Francesco Bartoli e Massimiliano Moro; la performance 'I'(m)isola' di Marina Visentini ed Elena Copelli.