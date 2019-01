Dall'Ara sarà stadio a cinque stelle

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GEN - "Riscoprirermo la struttura originaria del 27, rimuovendo la sovrastruttura costruita per Italia '90. Gli spalti saranno a 7,5 metri dal campo, interamente coperti, e le panchine inglobate alla tribuna. La copertura, in alluminio, sarà totale, la capienza da 27mila posti, estendibile a 29 mila. Soprattutto, sarà uno stadio a cinque stelle, con 0,72 metri quadrati di servizi per persona, quando la media europea è di 0,55". Sono alcuni dati del nuovo Dall'Ara, annunciati dall'architetto Gino Zavanella che ha curato il progetto.

Sono previste balconate, salotti interni, megaschermi, aree ristoro, pub, museo e negozio del club, oltre a aree per mostre temporanee.

"Come già avviene in Europa - ha detto l'ad del Bologna Claudio Fenucci - il nuovo Dall'Ara nascerà dalla collaborazione tra privato e pubblico. Seguiremo la legge 147 sugli stadi, che offre tempi certi".