Basket: Serie A, media 3.964 spettatori

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GEN - Sono stati 475.318 gli spettatori - per una media di 3.964 a partita - che hanno seguito le gare del girone di andata del campionato di basket di Serie A. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Legabasket secondo cui gli incassi complessivi sono ammontati a 6.218.905 euro per una media a partita di 51.824. Nel confronto con l'andata della scorsa stagione - quando la media spettatori era stati 3.740 - l'aumento è del 6%.

In testa alle presenze Milano con una media 7.929 spettatori seguita dalla neopromossa Trieste con 5.720. Oltre quota 5.000 spettatori anche la Virtus Bologna con 5.356 seguita da Sassari (4.323), Varese con 4.166 e Brescia con 4.037.

"Si tratta di un risultato importante - afferma il presidente Egidio Bianchi - che conferma la crescita di interesse attorno al movimento di vertice".

Guardando agli incassi a guidare la classifica è la Virtus Bologna con un totale di 999.989 euro: sono suoi quattro dei cinque incassi più consistenti.