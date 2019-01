Lucarelli racconta gli 'Inseparabili'

(ANSA) - BOLOGNA, 24 GEN - "Sky Arte è la stanza dei giochi".

Così Carlo Lucarelli ha presentato 'Inseparabili. Vite all'ombra del genio', nuovo format di 8 puntate in onda dal 29 gennaio sulla rete satellitare. Dopo 'Muse inquietanti' (38 puntate dal 2014 al 2017) si rinnova la collaborazione tra Sky Arte e Bottega Finzioni, la casa di produzione cine e tv fondata a Bologna, tra gli altri da Lucarelli nel 2015, che promuove anche corsi di narrazione finanziati dal Fondo sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna. La serie, scritta e condotta da Lucarelli, racconta le vite di personaggi all'ombra di grandi artisti, come Dino Valdi, controfigura di Totò; Mary Austin, unica compagna e fedele amica di Freddie Mercury; Alma Reville, moglie di Alfred Hitchcock; Brian Epstein, manager e quinto Beatle, e altri ancora. Personalità che hanno avuto un ruolo fondamentale per le carriere di scrittori, attori o artisti, pur rimanendo spesso nell'ombra, e che dell'artista conoscono gli aspetti più difficili e contraddittori.