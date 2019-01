Strage Bologna,Cavallini in aula il 30/1

(ANSA) - BOLOGNA, 23 GEN - L'ex Nar Gilberto Cavallini, imputato per concorso nella strage della stazione del 2 agosto 1980, comparirà davanti alla Corte d'Assise di Bologna mercoledì prossimo, 30 gennaio. Il presidente della Corte, Michele Leoni, ha infatti fissato alle 12 l'inizio dell'esame di Cavallini.

Prima di lui saranno ascoltati altri tre testimoni, che dovranno riferire sull'attentato progettato dai Nar, poi mai realizzato, nei confronti del giudice trevigiano Giancarlo Stiz, il primo ad indagare sulla pista nera per la strage di piazza Fontana. Si tratta dell'avvocato Giovanni Cipollone, all'epoca legale di Valerio Fioravanti nel processo per la rapina alla gioielleria 'Giraldo' di Treviso e del magistrato Giovanni Tamburino, a cui nel luglio del 1980 l'estremista di destra Luigi Vettore Presilio disse che sarebbe stato realizzato un attentato con una bomba, seguito poi dall'uccisione di un giudice veneto.