Prodi, Italia-Francia? Non mi capacito

(ANSA) - BRUXELLES, 23 GEN - "Mah, io quando vedo sta roba, non riesco neanche a capacitarmi. Problemi così complessi e raffinati non vanno affrontati con questa superficiale brutalità". Così Romano Prodi a margine di un evento a Bruxelles commenta con i giornalisti le critiche dell'Italia alla Francia.

"Però siamo in un'epoca in cui si pensa che si possa sempre agire con i sì e con i no, con i referendum" quindi anche questo episodio appartiene alla "crisi della democrazia di oggi".