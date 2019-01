Al via 2/a edizione 'Ferrara Film Corto'

(ANSA) - FERRARA, 23 GEN - Sono 42 i corti in concorso alla seconda edizione del festival nazionale 'Ferrara Film Corto' (26-27 gennaio, Sala Estense) per valorizzare l'opera cinematografica breve realizzata da autori indipendenti italiani e stranieri residenti in Italia. In programma fiction, animazione, documentari, docufilm, videoclip musicali e pubblicitari. Sono previsti tre premi in denaro (migliore cortometraggio, sceneggiatura e videoclip) e 5 riconoscimenti, assegnati da una giuria presieduta dal critico Paolo Micalizzi.

Il festival sarà anticipato venerdì 25 dalla presentazione di alcuni corti che hanno partecipato alla 10/a edizione del 'Roma Film Corto'. Tra gli eventi collaterali della manifestazione, la proposta di un raro corto - 'Le fer a cheval' - datato 1909, del regista francese Camille de Morlhon, e la mostra di David Parenti 'Tracce di cinema' (inaugurazione il 24), imperniata su Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini, Marlon Brando e James Dean, con una cinquantina di opere tratte da tre cicli espositivi.