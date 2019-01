Serie C: sciopero giocatori Pro Piacenza

L'Associazione italiana calciatori e i giocatori professionisti tesserati per il Pro Piacenza - da mesi senza stipendio - hanno proclamato lo sciopero per la giornata di domani, quando è in programma una partita in casa della Pistoiese per la 22/a giornata del campionato di serie C, girone A. "A oggi - sapere l'Aic - la società non ha ancora corrisposto le retribuzioni dovute ai calciatori sin dallo scorso settembre e neppure adempiuto a sostituire la fideiussione depositata per l'iscrizione al campionato. Inoltre, la società sta cercando di sostituire i lavoratori in stato di agitazione con i tesserati del settore giovanile, in assenza di coperture previdenziali e in aperta condotta antisindacale. "L'Aic e i calciatori preannunciano lo sciopero anche per domenica prossima qualora la morosità retributiva non venga sanata".