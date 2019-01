Salgado dona mostra di foto a quartiere popolare

Il celebre fotografo brasiliano Sebastiao Salgado ha deciso di concedere gratuitamente, in anteprima assoluta in Italia, una sua esposizione a Reggio Emilia. La sua 'Africa', 30 anni di reportage in cento immagini, si potrà ammirare allo 'Spazio Gerra' tra i luoghi artistici cardine della città, ma soprattutto al caffè letterario 'Binario 49', all'interno del quartiere di via Turri, in zona stazione, dove si concentra il tasso multiculturale più alto della città. L'iniziativa ha visto protagonisti, tra gli altri, Khadija Lamami e Claudio Melioli dell'associazione Casa d'Altri, con cui riqualificano attraverso cultura e bellezza un quartiere difficile, spesso nel mirino per criminalità e degrado.

"Ragazzi, so che mi state cercando per fare qualcosa a cui tenete molto. Eccomi qua...", ha detto loro Salgado quando telefonò, un anno fa. L'inaugurazione della mostra - che sarà curata da Lelia Wanick, moglie del maestro - avverrà il 9 febbraio per poi restare aperta fino al 24 marzo.