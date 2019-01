Musica: Mecozzi debutta con 'Awakening'

(ANSA) - RIMINI, 22 GEN - Esce il 25 gennaio 'Awakening', album d'esordio del violinista e polistrumentista Federico Mecozzi, da nove anni al fianco di Ludovico Einaudi in studio e tournée. Anticipato due mesi fa dal singolo 'Birthday', l'album (Warner Music Italy) sarà presentato il 26 e 27 gennaio al teatro Galli di Rimini, la sua città, con due concerti già sold out. In programma poi date a Torino (2 marzo), Milano (4), Bologna (5) e Roma (6). 'Awakening' intreccia sonorità pop, etniche, classiche ed elettroniche: "è anche un po' la mia soggettiva concezione di musica - spiega - priva di confini, categorie, etichette". Federico Mecozzi - che ha lavorato in studio con artisti come Pacifico, Angelo Branduardi, Andrea Mingardi, Filippo Graziani, Remo Anzovino e Blonde Redhead - sarà anche il più giovane direttore d'orchestra della prossima edizione del Festival di Sanremo: dirigerà sul palco dell'Ariston l'esecuzione del brano 'Nonno Hollywood' del cantautore Enrico Nigiotti.