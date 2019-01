Moni Ovadia porta 'Dio ride' a Pavullo

(ANSA) - MODENA, 22 GEN - Il nuovo spettacolo di Moni Ovadia, 'Dio ride-Nish Koshe', è in cartellone il 24 gennaio al Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo del Frignano (Modena), nell'ambito della stagione 2018/2019 curata da Ater Associazione Teatrale Emilia-Romagna.

Venticinque anni dopo Oylem Goylem, Il vecchio errante Simkha Rabinovich, personaggio di Moni Ovadia, torna con altri cinque musicisti, vagabondi come lui su una zattera piena di libri vagando senza una meta precisa. 'Dio ride - così così', in questo modo si traduce 'Nish Koshe' in lingua yiddish, una risata amara ma anche profonda sugli eventi del passato come la Shoah e l'emigrare costante del popolo ebreo. Storie, storielle e barzellette sul passato che però raccontano una storia più grande e guardano verso il futuro della terra.

Sul palco con Moni Ovadia - autore, interprete e regista - ci sono i musicisti della Moni Ovadia Stage Orchestra (Maurizio Dehò, Luca Garlaschelli, Albert Florian Mihai, Paolo Rocca e Marian Serban), che suonano dal vivo.