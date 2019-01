Meningite, morto un bimbo di due anni

Un bimbo di due anni è morto all'ospedale Maggiore di Bologna per meningite da meningococco. Il caso di sepsi è stato segnalato al dipartimento di Sanità pubblica dell'Ausl di Bologna nella notte tra il 18 e il 19 gennaio. E' scattata la profilassi, informa l'Ausl, nei confronti di 34 persone, operatori sanitari e nucleo familiare.

Dall'indagine epidemiologica è emerso che il bimbo non frequentava l'asilo né altre comunità, al di fuori dei familiari stretti. Sono in corso ulteriori interventi preventivi rivolti ai contatti stretti e agli operatori sanitari coinvolti. Il bambino era stato portato in pronto soccorso il 18 alle 11.46, con la febbre da qualche ora. Aveva un'infiammazione alle alte vie respiratoria, ma rispondeva bene al paracetamolo ed è stato dimesso alle 12.53, con terapia antipiretica e anti-infiammatoria. Ma alle 20.01 è stato nuovamente portato in ospedale, per un peggioramento. È morto nella notte.