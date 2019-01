Giorno Memoria, Unibo ricorda studenti

Le storie degli studenti ebrei che scelsero Bologna per i corsi universitari, quando nei loro Paesi di origine entrarono in vigore le leggi antisemite, vengono ricordate dall'Alma Mater Studiorum in occasione della Giornata della Memoria. Prima degli allontanamenti nel 1938, sotto le Due Torri, insegnavano 49 docenti e sedevano nelle aule circa 500 studenti ebrei stranieri, provenienti in particolare dall'Europa centro-orientale.

Uno di loro fu Alexander Fallik, nato del 1917 a Drohobycz (l'attuale Drohobyč, in Ucraina), la cui storia, grazie a documenti e testimonianze, è stata ripercorsa dal professor emerito Gian Paolo Brizzi, storico, già direttore dell'Archivio storico dell'Università di Bologna e attuale presidente del Centro interuniversitario per la storia delle università italiane (Cisui).