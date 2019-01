Ciclismo: morto Minardi, fu maglia rosa

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GEN - È morto a 90 anni nell'ospedale di Faenza, dove era ricoverato per problemi di salute, Giuseppe Minardi, ciclista professionista degli anni Cinquanta, che vinse sei tappe al Giro d'Italia e indossò per due giorni la maglia rosa. Era il ciclista più anziano in vita ad aver vestito il simbolo del primato al Giro d'Italia di ciclismo. Nato a Solarolo (Ravenna) nel 1928, meglio noto col soprannome di 'Pipaza', in carriera vanta anche una vittoria al Giro di Lombardia.