Zimerman a Bologna per Musica Insieme

La stagione dei concerti della Fondazione Musica Insieme di Bologna ha in cartellone per il 21 gennaio alle 20.30, all'Auditorium Manzoni, l'atteso recital di Krystian Zimerman.

Il celebre pianista polacco, ospite abituale delle stagioni concertistiche bolognesi, proporrà due tra i monumenti del romanticismo musicale: la Sonata N. 3 di Johannes Brahms e gli Scherzi di Fryderyk Chopin. Il concerto sarà introdotto da Marco Beghelli, docente all'Università di Bologna. Nato nel 1956 in una famiglia di musicisti a Zabrze, nel sud della Polonia, Zimerman è entrato nell'olimpo dei pianisti del nostro tempo dopo la vittoria del Concorso "Chopin" nel 1975, appena diciottenne. Da allora ha suonato con le maggiori orchestre internazionali a partire dai Wiener e dai Berliner Philharmoniker e con direttori della statura di Herbert von Karajan e Leonard Bernstein.