Invasione di ratti bianchi nel Cesenate

Centinaia di topi bianchi e grigi sulle strade del Cesenate, molti finiti investiti dalle auto: si tratta di roditori di grosse dimensioni, forse non 'indigeni', la cui provenienza non è ancora chiara. A incrociarli, nei giorni scorsi, diversi automobilisti in località Capanna Guzzo. Sul posto venerdì sera sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Cesenatico.

"Non avevamo mai visto uno scenario del genere - hanno spiegato - È probabile che in questa zona si sia formata in breve tempo una grande e numerosa colonia di topi, che hanno trovato riparo e cibo a volontà in una piccionaia dismessa. Quando siamo arrivati la strada era invasa dai roditori. Abbiamo pulito, eseguito un lavaggio stradale e rimosso le carcasse dei grossi topi morti investiti che sono più di cento e presumibilmente dovranno essere esaminate dall'Ausl".

Sul posto anche la polizia municipale di Cesena che ha allertato l'Ausl per la bonifica delle carcasse