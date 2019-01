Copenaghen al Ferrara Buskers Festival

Sarà Copenaghen la città ospite della 32/a edizione del Ferrara Buskers Festival che si terrà nella città estense dal 23 agosto al primo settembre. Dopo New York e Dublino, quest'anno sarà la volta della capitale della Danimarca. La città del Nord Europa, infatti, da anni accoglie e valorizza i musicisti di strada ed è per questo che Stefano Bottoni, fondatore e direttore artistico della manifestazione, insieme al suo staff, ha scelto di ospitarla.

Quest'anno poi, nell'ambito del progetto Gemellaggio d'onore tra le piazze si terrà il gemellaggio tra piazza Trento e Trieste e Stroget Street con la Storkespringvandet. Non solo motivi artistici alla base della scelta ma anche ecologici.

Copenaghen si sta impegnando per diventare la prima capitale libera dall'anidride carbonica, obiettivo che conta di raggiungere entro il 2025 e che sposa il progetto Eco Festival portato avanti dalla kermesse ferrarese che ogni anno ospita centinaia di artisti di strada e richiama migliaia di spettatori.