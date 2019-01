Scontro fra auto, morta nel Modenese

(ANSA) - MODENA, 18 GEN - Una donna di 76 anni è morta intorno alle 16.40 in un incidente stradale avvenuto a Piumazzo (Modena), tra le vie Noce e Parollara, a ridosso di un cavalcavia. Per ragioni che sono ancora al vaglio degli operatori della polizia municipale, le due auto, due Fiat Punto, si sono scontrate fronto-latelarmente, prima di finire in un fosso. La 76enne è deceduta, mentre il guidatore dell'altro mezzo, un 51enne, è rimasto praticamente illeso. Sul posto anche il 118 e i vigili del fuoco. La vittima era di Castelfranco Emilia, così come l'altra persona coinvolta nello scontro.