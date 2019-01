Scioperi giocatori Matera e Pro Piacenza

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Ancora problemi, in Serie C, per Matera e Pro Piacenza, società alle prese con problematiche finanziarie che si riflettono sulle rispettive squadre. Infatti il mancato pagamento degli stipendi ha già provocato scioperi da parte dei giocatori, e oggi l'Aic annuncia nuove agitazioni.