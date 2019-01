Nautica: Wally entra nel Gruppo Ferretti

(ANSA) - BOLOGNA, 18 GEN - Il Gruppo Ferretti, produttore di forlivese di yacht, inserisce Wally - realtà della nautica di lusso - nel portafoglio dei suoi marchi. E' quanto si legge in una nota del'azienda romagnola che annuncerà un accordo di licenza con la 'regina' del mondo della vela in apertura del 'Boot' di Düsseldorf, kermesse del settore in programma dal 19 al 27 prossimi nella città tedesca.

"L'accordo di licenza - viene spiegato - rappresenta un passo fondamentale nel percorso di acquisizione del marchio e permette al Gruppo di lavorare sin da subito sull'ulteriore sviluppo del brand. Nel quadriennio 2019-2022 Ferretti Group investirà oltre 84 milioni di euro, 70 milioni di euro solo nei primi due anni, nello sviluppo del marchio e nella progettazione e realizzazione di nuove gamme di prodotti. I nuovi modelli Wally verranno costruiti negli stabilimenti di Ferretti Group, in particolare sarà la Super Yacht Yard di Ancona il cantiere di riferimento delle grandi costruzioni navali Wally".