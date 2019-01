Nautica, Ferretti acquisisce Wally

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Ferretti Group acquisirà Wally, iconico brand della nautica di lusso. Lo ha reso noto lo stesso gruppo, precisando che l'annuncio sarà al Boot di Dusseldorf, che apre domani. Firmato un accordo di licenza in esclusiva che rappresenta un passo fondamentale per l'acquisizione. Tra il 2019 e il 2022 Ferretti investirà oltre 84 milioni di euro nello sviluppo del marchio. I nuovi Wally verranno costruiti in particolare ad Ancona. Ferretti presenterà al Boot anche il primo progetto della nuova era, il 48 Wallytender, la cui anteprima sarà al Salone di Cannes. "Esiste da tempo una fascinazione reciproca fra noi e Wally - ha detto l'ad di Ferretti Group, Alberto Galassi - Svilupperemo il marchio con metodo, visione e investimenti". Luca Bassani, fondatore di Wally, ha commentato: "Il mercato oggi richiede investimenti importanti. Ferretti ha grandi capacità industriali, non potevo augurare di meglio alla vita di Wally." Grazie all'accordo, Wally ritorna a Düsseldorf, dove mancava come espositore dal 2004.