Moglie di un medico prescriveva farmaci

Con un diploma da ragioniera, la moglie di un medico di famiglia avrebbe prescritto farmaci e anche somministrato vaccini. Lo hanno scoperto, in una cittadina del Ferrarese, i Carabinieri del Nas di Bologna che hanno denunciato alla Procura di Ferrara entrambi i coniugi. La donna, ufficialmente addetta a svolgere attività di segreteria nello studio medico, con il consenso del marito e utilizzando il suo timbro professionale avrebbe eseguito 'prestazioni mediche quali diagnosi e cura di patologie, rilascio di referti con indicazione della posologia dei farmaci da assumere', oltre a praticare la somministrazione di vaccini.

Gli stessi militari del Nas, nell'ambito dei controlli del settore sanitario, hanno inoltre sequestrato in due aziende del Bolognese 1500 confezioni di dispositivi medici ed integratori alimentari da utilizzare per il trattamento dell'obesità. I prodotti era stati contraffatti, con modifiche nel numero di lotto e nella data di scadenza.