Fiere: a Rimini la 40/a edizione Sigep

(ANSA) - RIMINI, 17 GEN - Apre sabato a Rimini la 40/esima edizione di Sigep, il salone mondiale del dolciario artigianale, organizzato al quartiere fieristico da Italian Exhibition Group.

Occhi puntati sul futuro, che sarà l'argomento al centro dell'expo: innovazione, nuove tendenze, business internazionale e molti altri aspetti verranno trattati dal punto di vista delle imprese del settore. La giornata di apertura sarà inaugurata da un opening talk, dal titolo 'Future is now' per raccontare i prossimi scenari del foodservice dolce nel mondo. Ospite il ministro dell'Agricoltura, Gian Marco Centinaio, insieme al governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e al sindaco di Rimini, Andrea Gnassi. Il talk prevede gli interventi di Matteo Figura, direttore Foodservice Italy, Roberto Bramati, presidente Spazio Futuro Group, e Ugo Ravanelli, ad di Italian Exhibition Group.