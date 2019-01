Terremoto, oggi scuole chiuse a Ravenna

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Il Comune di Ravenna comunica che oggi in via precauzionale le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse, in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 4.6 avvenuta sul territorio poco dopo la mezzanotte.

Il Comune rendo poi noto che al momento si segnalano danni solo di lieve entità e che non sono pervenute richieste di soccorso: verifiche strutturali sono in corso sulle situazioni segnalate.

Nel corso della giornata verranno effettuati controlli su tutti i circa 90 plessi scolastici del territorio comunale.