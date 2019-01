Ogni anno 2000 appelli penali marciscono

(ANSA) - BOLOGNA, 15 GEN - Ogni anno nel distretto della Corte di Appello di Bologna circa duemila processi penali non si riescono a celebrare, vengono accantonati. "Marciscono, come zucchine lasciate nella dispensa": l'immagine è del giudice Stefano Valenti, coordinatore delle sezioni penali che descrive con preoccupazione la situazione dell'ufficio già fotografata dal dossier della Cgia di Mestre: organico fortemente insufficiente rispetto alla mole di lavoro e squilibrato rispetto a altre regioni, se si guarda al rapporto magistrati-popolazione: 1,1 ogni 100mila abitanti, rispetto ai 6,2 di Reggio Calabria e i 4,2 di Messina. Ma se in passato il Meridione è stato rinforzato in previsione dei processi di Mafia, 'Ndrangheta e Camorra, "è ormai accertato - sottolinea Valenti - che la criminalità organizzata si è insediata con ampiezza in Emilia". E sarà proprio il 2/o grado del processo Aemilia, in arrivo nei prossimi mesi, a ingolfare ulteriormente i giudici della Corte, se non interverrà un aumento di organico.