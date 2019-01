Luminarie con testo Dalla fino al 6/3

Resterà allestita fino al 6 marzo l'installazione luminosa ispirata alla canzone "L'anno che verrà" e realizzata dall'artigiano napoletano Antonio Spiezia per rendere omaggio alla figura di Lucio Dalla e alla città di Bologna. L'iniziativa, organizzata da Consorzio esercenti di via D'Azeglio (strada dove il cantautore abitava) con il patrocinio di Comune e Fondazione Lucio Dalla, accompagnerà così la città al programma di appuntamenti che celebreranno il prossimo compleanno del cantautore bolognese, nato il 4 marzo 1943. "Abbiamo accolto la proposta del Consorzio via D'Azeglio pedonale - commenta l'assessore alla Cultura e promozione della città, Matteo Lepore - di mantenerle installate e accese fino ai giorni delle celebrazioni di Lucio Dalla. Si tratta infatti di un'iniziativa che merita il nostro pieno sostegno e di un'idea in linea con il recente Patto di Collaborazione sottoscritto con la Fondazione Lucio Dalla per la valorizzazione del legame della città di Bologna con il suo cantautore".