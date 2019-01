Danza sportiva: in 5.000 a Rimini

Sono oltre 5.000 gli atleti che da tutta Italia scenderanno sul 'dancefloor' del Palasport Rds Stadium di Rimini per gareggiare nelle 53 discipline aderenti alla Fids nei campionati assoluti di danza sportiva 2019.

Tre i weekend di gare, quattro i giorni dedicati agli Stati Generali della Danza e il 'Medagliere 2017-Cerimonia di Premiazione' con le premiazioni di oltre 400 atleti.

Il primo weekend sarà dal 17 al 20 gennaio con gli atleti delle Danze Artistiche, dal 25 al 27 gennaio in pista le Danze di Coppia delle categorie giovanili mentre l'ultimo fine settimana, dal 31/1 al 3/2, sarà dedicato a quelle delle categorie Senior e Under 21. Il 21-22 gennaio e il 4-5 febbraio, gli Stati Generali della danza, con confronti, approfondimenti e discussioni fra le diverse componenti della Federazione.

Il 21/1 e il 4/2 saranno infine i giorni dedicati al Medagliere 2017 con oltre 400 atleti che verranno premiati dai vertici Federali per aver raggiunto risultati prestigiosi nei circuiti internazionali.