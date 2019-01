'Al Meni' al 'World Restaurant Awards'

'Al Meni' il circo mercato dei sapori capitanato dal Massimo Bottura - che ogni anno va in scena a Rimini con 24 chef internazionali, il mercato dei prodotti di eccellenza, lo 'street food gourmet' e gli 'show cooking' stellati - entra fra le nominations del premio gastronomico 'World Restaurant Awards', la cui prima edizione si terrà il 18 febbraio a Parigi.

'Al Meni' - le mani in dialetto romagnolo dal titolo di una poesia di Tonino Guerra - figura nella lista dei 16 migliori eventi dell'anno a livello mondiale selezionati dalla giuria insieme a eventi di fama internazionale come il 'Mad' di Copenhagen, il 'Parabere Forum' di Oslo o 'Ein prosit' di Malborghetto, l'unico altro evento italiano che compare nella cerchia. In attesa di sapere chi si aggiudicherà, il 'World Restaurant Awards' 'Al Meni' annuncia le date della prossima edizione, la sesta, che si terrà a Rimini il 22 e il 23 giugno prossimi.