Sci, gli azzurri convocati per Adelboden

(ANSA) - Adelboden (Svizzera), 11 gen - Anche volti nuovi e giovani promettenti nella formazione dello sci azzurro maschile che parteciperà alle gare di coppa del mondo in programma a Adelboden, in Svizzera, dove nel week end sono in programma gigante e speciale. Nel gruppo di atleti, in ritiro a Bardonecchia, c'è la novità di Giulio Zuccarini, 21enne delle Fiamme Oro Moena, quest'anno impiegato finora in sei gare di Coppa Europa. Zuccarini è fra i convocati nella formazione azzurra di gigante composta da Andrea Ballerin, Giovanni Borsotti, Giulio Bosca, Luca De Aliprandini, Simon Maurberger, Manfred Moelgg, Riccardo Tonetti. Giovani promettenti anche fra i convocati per lo slalom speciale: insieme con gli esperti Manfred Moelgg, Stefano Gross, Riccardo Tonetti, Fabian Bacher, Giuliano Razzoli e Alex Vinatzer, ci sono anche Simon Maurberger (vincitore di 2 slalom in Coppa Europa) e Hans Vaccari altro giovanissimo che ha già gareggiato in Cdm a Madonna di Campiglio e Saalbach.