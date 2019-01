Forlì, confermati i sequestri di canapa light

È in linea con la normativa il sequestro di 73 chili di infiorescenze di canapa 'light', dal valore di circa 750 mila euro, eseguito il 13 dicembre dalla squadra mobile di Forlì dopo le perquisizioni dei rappresentanti legali di tutti i negozi e le rivendite della provincia. Lo ha stabilito il tribunale del Riesame, che ha respinto il ricorso presentato dai 15 indagati.

L'operazione nasceva dalla verifica della presenza di infiorescenze non conformi alla legge sulla vendita di prodotti di cannabis leggera. L'ordinanza del tribunale, spiega una nota della Questura, ha accolto le motivazioni del pm Filippo Santangelo che ha coordinato le indagini.

Intanto nei giorni scorsi è continuata l'attività di controllo da parte della Mobile, che ha sequestrato altri 550 grammi in altri due negozi presenti nella città di Forlì, per un valore commerciale di circa seimila euro.