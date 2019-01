Donna non torna a casa, ricerche sull'Appennino forlivese

Da ieri sera nell'Appennino in provincia di Forlì sono in corso le ricerche di una donna di 57 anni, residente a Spinello di Santa Sofia (Forlì-Cesena), uscita all'imbrunire per fare una passeggiata da sola. Quando la donna non è rientrata a casa è stato dato l'allarme ai carabinieri e si sono attivati anche Soccorso alpino e Vigili del fuoco. Nella notte la donna non è stata trovata e le ricerche sono riprese al mattino.