Va a fuoco autobus fermo in stazione

Un autobus fermo alla stazione di Ciano di Canossa, (Reggio Emilia), in attesa dei pendolari del treno ha preso fuoco questa mattina. Stando ai primi accertamenti le cause sarebbero di natura accidentale. L'allarme è stato lanciato intorno alle 5,30 dallo stesso autista del mezzo, che ha provato a spegnere l'incendio con un estintore.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Sant'Ilario, con un'autobotte anche da Reggio Emilia.

L'intervento per domare le fiamme è durato tre ore: il mezzo è andato completamente distrutto, ne è rimasto solo lo scheletro.

L'autobus era ancora vuoto al momento del rogo e nessuno è rimasto ferito o intossicato dal fumo. L'illuminazione pubblica è rimasta in parte danneggiata dalle fiamme, ma i tecnici comunali hanno già ripristinato la situazione.