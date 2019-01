Resta aria polare, allerta meteo in regione

L'aria gelida che tocca l'Emilia-Romagna in queste ore, non allenterà la sua morsa. La Protezione Civile regionale e l'Arpae hanno emesso un'allerta per temperature estreme - in vigore dalla mezzanotte di oggi a quella di domani - con codice giallo in diverse aree della regione: in particolare l'area collinare romagnola e emiliana e e l'area montana emiliana orientale e centrale.

Per la giornata di domani "la persistenza di un flusso di aria polare di origine continentale mantiene sul territorio regionale temperature minime negative, più marcate sulle aree di pianura, e temperature medie giornaliere negative sulle aree collinari e sui rilievi appenninici. In maggior dettaglio, per le zone di allertamento collinari e per le zone di crinale dal Parmense al Bolognese i valori medi giornalieri previsti risultano, rispettivamente, inferiori a zero gradi e a -3 gradi".