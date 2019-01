Monossido, morta anziana nel Modenese

Una donna di 83 anni è morta a Ravarino, in provincia di Modena, a causa delle esalazioni di monossido fuoriuscite dalla stufa che utilizzava nella sua abitazione. Ricoverata in ospedale a Baggiovara, ma non in pericolo di vita, la badante della donna, una 57enne. L'allarme è stato dato intorno alle 7.30, dall'abitazione che si trova in via Argini. Sul posto sia i vigili del fuoco che i carabinieri.