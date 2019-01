Ferrara, 3 appuntamenti ricordano Abbado

Tre iniziative a Ferrara per ricordare Claudio Abbado nel quinto anniversario della scomparsa (20 gennaio 2014) sono state promosse dalla Fondazione Teatro Comunale e dall'Associazione Ferrara Musica.

Il 15 gennaio Daniele Gatti dirigerà la Mahler Chamber Orchestra nelle Sinfonie n.2 e n.4 di Schumann, mentre il secondo appuntamento è la serie di prove aperte del concerto 'Grazie Claudio!' che si svolgerà domenica 20 gennaio al Teatro Manzoni di Bologna con una formazione orchestrale di 50 musicisti provenienti da tutta Europa diretta da Ezio Bosso, cui si aggiungerà la partecipazione di Silvio Orlando: le prove aperte al Comunale di Ferrara, rivolte in particolare ai giovani, si terranno il 17 e 18 gennaio. Ed ancora, dal 18 gennaio al 26 marzo il Ridotto del Comunale ospiterà la mostra 'Il viaggio a Reims. Memorie di uno spettacolo', selezione di immagini realizzate in occasione dell'allestimento rossiniano presentato a Ferrara nel '92 con la direzione di Claudio Abbado e la regia di Luca Ronconi.