'Sold out' in Cina per il Piccolo Coro

(ANSA) - BOLOGNA, 9 GEN - Il nuovo anno del Piccolo Coro 'Mariele Ventre' dell'Antoniano e della direttrice Sabrina Simoni si è aperto per il quarto anno con una tournee in Cina - 30/a trasferta all'estero nella storia del gruppo - che ha fatto il 'sold out' in tutte le tappe. Otto gli spettacoli in due teatri, fra il 30 dicembre e il 5 gennaio: il Children's Art Theatre di Shanghai - con cui l'Antoniano ha uno scambio culturale tutto l'anno - ha ospitato sei concerti, altri due il Jiangsu Center for the Performing Arts di Nanchino, dove per la prima volta si è esibito un gruppo corale italiano.

Protagonisti i brani dello Zecchino d'Oro, da hit intramontabili come 'Il coccodrillo come fa' e '44 gatti' a successi più recenti come 'La rosa il bambino' e 'Prendi un'emozione'. Non sono mancati tocchi di italianità, con una nuova versione di 'Funiculì Funiculà', e omaggi musicali in cinese, oltre alla cover di 'Una vita in vacanza', successo dello Stato Sociale con cui il Piccolo Coro ha duettato un anno fa al Festival di Sanremo.