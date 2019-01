Saputo: 'Nuovi investimenti per il Bologna'

Il patron canadese del Bologna, Joey Saputo, rompe il silenzio per rassicurare i tifosi e chiedere compattezza all'ambiente, ma soprattutto per garantire un nuovo piano di investimenti e ulteriori rinforzi, oltre agli arrivi di Sansone e Soriano. "Con l'inizio del nuovo anno voglio assicurare a partner e tifosi che la retrocessione è un'opzione da non prendere in considerazione", dice Saputo, nel videomessaggio in inglese pubblicato sul sito del club. "Anch'io - prosegue - come voi sono preoccupato. Le mie azioni d'ora in avanti parleranno più delle mie parole". Il Bologna, assicura Saputo, "sta preparando un nuovo piano d'investimento. Ho sempre detto che è una mia responsabilità riportare il Bologna a confrontarsi sul piano internazionale. Questo è ancora il mio obiettivo e per raggiungerlo il piano deve cambiare. E cambierà.

Fino ad allora ho bisogno che siate uniti e partecipi e che i giocatori siano incoraggiati. We Are One, insieme saremo più forti e raccoglieremo i frutti. Grazie e forza Bologna".