Sfida tra robot di studenti a Modena

(ANSA) - BOLOGNA, 8 GEN - Gara tra programmatori in erba a Modena: sette piccoli robot interamente programmati da studenti di altrettante scuole si sfideranno in un torneo di calcetto, in una gara di velocità, in un combattimento di sumo e in una prova che consiste nell'uscita da un labirinto. Le 'Olimpiadi robotiche' si terranno nell'Expo elettronica a ModenaFiere il 12 e 13 gennaio.

In gara i robot degli studenti degli istituti tecnici Corni e Città dei Ragazzi di Modena, Volta di Sassuolo, Levi di Vignola.

Partecipano anche tre scuole da fuori regione: in arrivo classi da Udine, Lonato del Garda (Brescia), Agordo (Belluno).

Gli organizzatori della manifestazione hanno donato a ogni scuola un robottino Printbot Evolution che i ragazzi hanno montato e programmato in classe. In fiera li faranno scendere in campo per misurarsi in quattro prove di abilità. Il robot meglio programmato porterà la sua scuola sul podio, ma il premio sarà uguale per tutti: una dotazione di libri tecnici.