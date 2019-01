Provocò incidente e non si fermò

(ANSA) - PIACENZA, 8 GEN - Fuga dopo un incidente e omissione di soccorso. Sono le accuse per le quali è indagato un 26enne piacentino che è stato rintracciato dai carabinieri: il 21 dicembre scorso aveva mandato all'ospedale un uomo dopo aver causato un incidente stradale lungo la via Emilia alle porte di Piacenza, fuggendo immediatamente. I carabinieri, e la polizia locale, grazie ad alcun frammenti dell'auto rimasti sul posto e alla telecamere di sorveglianza sono risaliti all'auto che era fuggita, individuando il giovane pirata stradale. L'uomo ferito, un 62enne, era finito in ospedale per un grave trauma cranico.