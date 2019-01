Vie Festival, teatro e danza da 10 Paesi

(ANSA) - BOLOGNA, 7 GEN - Artisti e Compagnie da Uruguay, Messico, Grecia, Ungheria, Belgio, Germania, Francia, Cina, Usa e Italia: dal primo al 10 marzo tornano a 'Vie Festival' in sei città dell'Emilia-Romagna (Bologna, Modena, Carpi, Castelfranco, Vignola e Cesena) creazioni di teatro e danza che condurranno lo spettatore su nuove 'vie', artistiche, geografiche e dell'anima.

In questa 14/a edizione l'intreccio e l'interazione si faranno più forti e si arricchiranno della presenza della seconda edizione di 'Atlas of Transition Biennale', negli stessi giorni a Bologna. Due sguardi, due percorsi che pur nella loro autonomia si intrecciano e coesistono, offrendo orizzonti più ampi allo spettatore.

La biennale nel capoluogo emiliano, 'Home', ospiterà artiste provenienti da Costa d'Avorio, Mali, Estonia, Ruanda, Siria, Palestina, Cuba, per instaurare una relazione privilegiata con le comunità straniere presenti in città, progettare azioni con adolescenti e dare spazio alle ricerche artistiche delle seconde generazioni.