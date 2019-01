Smog, ancora stop diesel euro 4 a Modena

(ANSA) - BOLOGNA, 7 GEN - Rientra l'emergenza smog in Emilia-Romagna anche se non completamente: da domani le misure straordinarie per il contenimento delle polveri sottili pm10 restano in vigore soltanto nel Modenese, mentre cesseranno nelle province di Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna e Rimini dove erano scattate una settimana fa. È quanto emerge dal bollettino odierno dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpae).

Lo stop ai veicoli diesel euro 4 e il contenimento delle temperature medie nelle abitazioni e negli spazi commerciali, oltre che il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico restano a Modena, Carpi, Castelfranco Emilia, Formigine e Sassuolo almeno fino a giovedì.