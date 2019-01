Agroalimentare, aggregazione Bo-Rn-Pr

(ANSA) - BOLOGNA, 7 GEN - Firmata una intesa fra i tre Centri agroalimentari di Bologna (Caab), Rimini (Caar) e Parma (Cal), avviando un processo di aggregazione delle tre società di gestione, puntando a migliorare efficienza e competitività. Il protocollo di intenti è stato sottoscritto dai presidenti Andrea Segrè (Caab), Marco Core (Caar) e Mirco Pari (Cal) e dagli assessori comunali Davide Conte (Bologna), Gianluca Brasini (Rimini) e Marco Ferretti (Parma), alla presenza di Andrea Corsini, assessore al commercio della Regione Emilia-Romagna, che ha promosso l'intesa e detiene quote di minoranza dei tre centri, a maggioranza comunale. Per Corsini, "lo scenario è profondamente cambiato, occorre rilanciare il ruolo di queste strutture puntando su servizi innovativi e sinergie operative", compresa "la partecipazione comune a fiere e congressi" e "soluzioni innovative in tema di e-commerce", verso un "contenimento dei costi" e un "rafforzamento della collaborazione" pubblico-privato. In Emilia-Romagna sono 19 i centri all'ingrosso.