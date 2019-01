Anziano scomparso, 4/o giorno di ricerche

Proseguono sulle colline di Bologna le ricerche di Gianni Boldini, 80 anni, scomparso durante una passeggiata quattro giorni fa. E' stata la moglie giovedì sera a chiamare i soccorsi. Con il coordinamento della Prefettura, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Polizia di Stato, Protezione Civile stanno passando al setaccio colline, valli e radure di Bologna, Sasso Marconi, Marzabotto e Pianoro.

Impegnati anche elicotteri e droni. Ai militari, durante un ultimo contatto telefonico giovedì sera, il pensionato, abituato a lunghe camminate, aveva riferito di avere superato il monumento ai caduti di Sabbiuno, in via Pieve del Pino, e di avere male a una gamba e a una mano. Le ricerche proseguiranno per tutta la giornata.