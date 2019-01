Giovani pasticceri al Campionato mondiale

Undici pasticceri 'under 23', provenienti da altrettanti Paesi, parteciperanno al Campionato mondiale di pasticceria juniores in programma a Rimini durante la 40/a edizione di Sigep, salone mondiale del dolciario artigianale che Italian Exhibition Group organizza al quartiere fieristico dal 19 al 23 gennaio.

Le giovani 'pastry star' provengono da Australia, Cina, Croazia, Filippine, Francia, India, Italia, Russia, Singapore, Slovenia e Taiwan. La squadra italiana, selezionata a Sigep 2018, sarà formata da Filippo Valsecchi (Lecco) e Vincenzo Donnarumma (Napoli). Il campionato, ideato dieci anni fa dal maestro Roberto Rinaldini, avrà per tema 'Il Volo' ed ogni concorrente avrà il supporto di un team per aiutarlo a far emergere le proprie qualità nelle sette prove previste.

A Sigep ci sarà anche l'International Pastry Camp, per mostrare l'evoluzione delle scuole di pasticceria nel mondo: i migliori giovani pasticceri da otto nazioni si esibiranno alla Pastry Arena mostrando i dolci tipici del mondo.