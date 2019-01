Si cerca anziano disperso nel Bolognese

Dal tardo pomeriggio di ieri sono in corso sulle colline bolognesi le ricerche di un uomo di 80 anni che si era allontanato da casa per fare una passeggiata e non ha più fatto ritorno. L'anziano è partito da via Siepelunga e le ricerche si concentrano nella zona di Pieve del Pino. Si sono attivati Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco con le unità cinofile, carabinieri e nella serata di ieri ha fatto un sorvolo l'elicottero dell'Aeronautica militare di Cervia. Le operazioni sono riprese alle 8.30.