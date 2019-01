Con slitta contro albero, muore bimba

(ANSA) - BOLZANO, 4 GEN - Una bambina di otto anni, di Reggio Emilia, è morta verso le 13 a seguito di un incidente sulla pista da slittino del Renon. La bambina stava slittando insieme alla madre che ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro un albero. La bambina è morta sul colpo, mentre la madre che ha subito un politrauma è stata intubata e portata in ospedale a Bolzano dall'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites. Le sue condizioni sono gravi, si teme per la sua vita.

Mamma e figlia, insieme al marito e all'altro figlioletto, erano venute da Reggio Emilia per passare le vacanze in Alto Adige.