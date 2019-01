Carabinieri sciatori, 15 interventi nel Reggiano

Con l'apertura della stagione sciistica, i carabinieri sono tornati sulle piste nel'Appennino reggiano. Dal 23 dicembre i militari sciatori della stazione di Collagna hanno già fatto circa 15 interventi a persone in difficoltà e a sciatori infortunati.

Si tratta di carabinieri qualificati, con in dotazione una motoslitta da 110 cavalli, in grado di superare i 100 km/h. Assieme al personale della Croce Rossa che da diversi anni svolge analogo servizio, saranno impegnati sulle piste anche nelle prossime settimane per garantire sicurezza e vigilanza, nel comprensorio di Cerreto Laghi.