Iia: E-R sblocca 1,4 mln per saldo bus

Lo sblocco di oltre 1,4 milioni di euro in modo da riavviare la produzione alla ex Bredamenarini di Bologna, ora Industria Italiana Autobus, attraverso il saldo dell'acquisto di bus da parte dell'azienda di trasporto pubblico Seta. A garantirlo la Regione Emilia-Romagna che, negli scorsi mesi, era già scesa in campo mettendo a disposizione la liquidità per assicurare i salari ai lavoratori.

"A breve - spiega l'assessore regionale alle Attività Produttive, Palma Costi - saremo pronti, sempre attraverso le aziende di trasporto pubblico emiliano-romagnole, a sbloccare e anticipare ulteriori risorse per 1.420.000 euro, che dovranno consentire la ripresa produttiva dello stabilimento bolognese di Industria Italiana Autobus".

In questo modo, argomenta "noi continuiamo a fare la nostra parte" ma, aggiunge Costi, "un piano industriale serio non può più attendere: ora serve uno scatto di responsabilità da parte del Governo che deve assicurare la prosecuzione della produzione e salvaguardare l'occupazione".